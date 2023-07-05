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الغبار المسرطن من الشمال إلى كلّ لبنان؟

5
JULY
2023
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يشكل “الغبار المنقول جواً” القلق الأكبر للوكالات الطبيّة المتخصّصة بأمراض السرطان. وتصف الوكالة الدولية لبحوث السّرطان الغبار الناتج عن الصناعات الثقيلة بـ”المسرطن للإنسان”. في لبنان، تعتبر المنطقة الصناعية في الشمال، شكا تحديداً، “مساهماً أساسياً في تلوّث الهواء بالغبار”.

على أرض الواقع، سجّل جهاز الرصد في كفرحزير حداً أقصى بلغ 69 ميكروغراماً من “الجسيمات الدقيقة” متجاوزاً بأشواط الحد المسموح به عالمياً. والأمر لا يختلف في الفيع، إذ سجّلت أرقام وصلت إلى 56 ميكروغراماً. وبلغ متوسط تركيز المواد المسرطنة خلال فترة الرصد في النقطتين 22 ميكروغراماً متجاوزاً بشكل دائم الحد المقبول به عالمياً والبالغ 5 ميكروغرام من “الجسيمات الدقيقة” لكلّ متر مكعّب من الهواء. وهنا، تحذّر الـ”غرينبيس” من “التلوث بالجسيمات الدقيقة” أو ما يعرف بـ”الغبار المجهري”، إذ يعتبر أخطر بأشواط من الملوثات الكيميائية، أو الانبعاثات الصادرة عن مداخن المصانع والمولدات.

فبحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، والقانون 78/2018 اللبناني المتعلق بـ”حماية نوعية الهواء”، لا يجب أن يزيد تركيز “الجسيمات الدقيقة” التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر، عن 5 ميكروغرامات في كل متر مكعب من الهواء، وذلك على مدى سنة كاملة. وفي حال الزيادة، لا يجب أن تتجاوز الـ”15 ميكروغراما للمتر المكعب من الهواء، لمدة 4 ساعات فقط”. “الجسيمات الدقيقة” التي يقل قطرها عن الـ 2.5 ميكرومتر تشكل خطراً كبيراً على الصحة لقدرتها على الدخول إلى الشّعَب الهوائية داخل الرئتين، والتراكم داخلهما، يؤدي لأمراض مستعصية كسرطان الرئة.

لبنانياً، المسؤول الأساسي عن “الغبار المسرطن” هي الصناعات الثقيلة التي تستلزم تكسير وطحن وحرق الصخور. وأبرز المصانع الموضوعة تحت مجهر المراقبة، مقالع ومعامل إنتاج الإسمنت التي تقوم آلاتها بـ”إنتاج مواد شديدة الخطورة على الصحة العامة لسكان القرى المحيطة والعاملين فيها”. وتتركز هذه المصانع في لبنان في 3 مناطق بشكل أساسي: سبلين، شكا وكفرحزير.

ولن يقف الخطر عند الحدود اللبنانية، بل يتعداه للإقليم، فـ”الأجسام الدقيقة ستتحرك وفقاً لحركة الهواء، ما يمكنها من الانتقال نحو أماكن أبعد لتوسّع دائرة الخطر”.

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