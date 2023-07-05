الأنباء الكويتية: لودريان انه سيحمل الى لبنان مشروعا ينطلق من تصفير الاسماء «الرئاسية»

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الأنباء الكويتية: في السياسة، لا جديد تحت شمس الرئاسة اللبنانية، سوى ما يعمل عليه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي سيعود الى بيروت بعد جولة تقوده الى الرياض والدوحة، واتصالات يجريها مع واشنطن والقاهرة.

وتقول المصادر المتابعة عن حركة لودريان انه سيحمل الى لبنان مشروعا ينطلق من تصفير الاسماء «الرئاسية» والبحث عن ورقة عمل سياسية اصلاحية، من خلال حوار ترعاه باريس بعد اعلان التخلي عن ترشيح سليمان فرنجية، والمعادلات التي ارتبطت باسمه، على ان يكون الحوار مع الصف الاول وتحديد مهلة زمنية له، بعد رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري رعاية الحوار بحجة انه صار فريقا بعد تبنيه ترشيح فرنجية، كما ينطوي هذا التحرك على ضم ايران الى مجموعة الدول الخمس المعنية بملف لبنان على مبدأ «5+1».