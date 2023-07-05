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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 تموز 2023

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الأخبار: إسرائيل في جنين: هزيمة محقّقة

تعرفة الاتصالات: القرم حريص على أرباح الشركات

التحقيق الفرنسي مع ماريان الحويك: ثروتي ورثتها عن أبي... ولا أعرف من يديرها!

 

 

 

 

الديار: لبنان ينتظر مبادرة «الخارج» رئاسياً في ضوء زيارة لودريان الى السعودية
«القضاء» يرد على الاتهامات: القضاة قاموا بواجبهم... انتقاد لـمولوي: يكيل بمكيالين

 

 

 



نداء الوطن: "طبخة لودريان" على نار دعوات "حزب الله" المشبوهة إلى الحوار
تقدّم مهمّ في تحقيق "القرنة" والشمال يطالب بفتح مطار القليعات

 

 



اللواء: لجنة لمعالجة نزاعات الأراضي والمياه.. وتقدُّم في تحقيقات «القرنة السوداء»
ميقاتي يرفض الوصاية على الحكومة ويحضِّر لجلسة.. و«التدقيق الجنائي» في مأزق

 

 

 


البناء: المقاومة تنتصر في جنين وتسقط جيش الاحتلال بفخاخها… فيفشل في بلوغ ساحة المخيم / الاحتلال يبدأ بسحب قواته والمقاومة في غزة أبلغت الوسطاء أنها لن تبقى خارج المواجهة / عملية دهس في تل أبيب تسقط عشرة مستوطنين بجروح خطيرة… وغليان في الداخل والضفة 

 

 

 


النهار: الخطوة التالية للودريان في مهبّ التعقيد والتأخير

 

 

 


الجمهورية: لا مجلس وزراء قبل الموازنة .. والتدقيق الجنائي على طاولة السرايا

 

 

 


?l'orient le jour: Après l’« annexion » de Ghajar, le Liban et Israël vers une nouvelle escalade 

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