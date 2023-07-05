عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 تموز 2023

الأخبار: إسرائيل في جنين: هزيمة محقّقة
تعرفة الاتصالات: القرم حريص على أرباح الشركات
التحقيق الفرنسي مع ماريان الحويك: ثروتي ورثتها عن أبي... ولا أعرف من يديرها!
الديار: لبنان ينتظر مبادرة «الخارج» رئاسياً في ضوء زيارة لودريان الى السعودية
«القضاء» يرد على الاتهامات: القضاة قاموا بواجبهم... انتقاد لـمولوي: يكيل بمكيالين
نداء الوطن: "طبخة لودريان" على نار دعوات "حزب الله" المشبوهة إلى الحوار
تقدّم مهمّ في تحقيق "القرنة" والشمال يطالب بفتح مطار القليعات
اللواء: لجنة لمعالجة نزاعات الأراضي والمياه.. وتقدُّم في تحقيقات «القرنة السوداء»
ميقاتي يرفض الوصاية على الحكومة ويحضِّر لجلسة.. و«التدقيق الجنائي» في مأزق
البناء: المقاومة تنتصر في جنين وتسقط جيش الاحتلال بفخاخها… فيفشل في بلوغ ساحة المخيم / الاحتلال يبدأ بسحب قواته والمقاومة في غزة أبلغت الوسطاء أنها لن تبقى خارج المواجهة / عملية دهس في تل أبيب تسقط عشرة مستوطنين بجروح خطيرة… وغليان في الداخل والضفة
النهار: الخطوة التالية للودريان في مهبّ التعقيد والتأخير
الجمهورية: لا مجلس وزراء قبل الموازنة .. والتدقيق الجنائي على طاولة السرايا
?l'orient le jour: Après l’« annexion » de Ghajar, le Liban et Israël vers une nouvelle escalade