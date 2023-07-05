أسرار الصحف ليوم الأربعاء 5 تموز 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر في محور المقاومة إن معادلة المحور لوحدة الساحات ووحدة الجبهات لا تقوم أبداً على البدء بمواجهة شاملة عند أي مواجهة فرعية، بل ترك قرار فتح ساحة اشتباك أوسع بيد الطرف المعرّض للمواجهة تماماً كما جرى عندما تعرّضت غزة للعدوان، فكان لها تقدير الموقف الذي يجب أن يتدخل فيه الشركاء، والآن القرار للمقاومة في جنين بتدخل غزة ولغزة بتدخل المحور.



خفايا

قال مصدر في مخيم جنين إن المقاومة لقنت جيش الاحتلال درساً لن يسمح له بالتفكير بتكرار عملية الاقتحام وأظهرت بعض بأسها في المخيم وخارجه في تل أبيب، وإن الوضع بعد العملية سوف يكون غيره قبلها وإن المقاومة تملك جهوزية مواجهة داخل المخيم لثلاثة شهور ولديها مفاجآت لم تظهر بعد وقد تبلّغت غرفة عمليات غزة ذلك مع التمني بعدم التسرّع بالتدخل.



اللواء: أسرار



غمز

تنتشر في بعض محافظات وبلدات في الاطراف ظاهرة غريبة تتعلق بعملات مزيفة وتلاعب بالسلع والمياه المعبأة للشرب اليومي.



لغز

يسود إرباك مصرفي عن غموض يحيط بمرحلة ما بعد الحاكم المالي لمصرف لبنان، لجهة مصير التعاميم وطريقة التعاطي مع الحسابات القديمة والجديدة.





نداء الوطن: خغايا

بدأ عدد من موظفي تلفزيون لبنان من أصحاب الكفاءة بالموافقة على عروض أتتهم من مؤسسات اعلامية أخرى للاستفادة من خبراتهم وذلك بعد سلسلة من التعيينات التي قام بها وزير الاعلام اعتبروها مجحفة بتاريخهم المهني. ويسأل هؤلاء: كان المطلوب فعلاً تفريغ المؤسسة من الكوادر التي تستطيع النهوض بها أم هناك ما هو مخفي؟

اشتكى أحد نواب الشمال لدى مرجعيته الروحية وأبدى امتعاضه من التواصل مع نائب شمالي ولكن من خارج المنطقة وعدم التواصل معه بخصوص أحداث بشري.

يتردد أنّ أحد الوزراء يتقاضى مبالغ ضخمة لقاء تراخيص واجازات وموافقات تدخل ضمن اختصاص وزارته، ويشترك في تحصيل هذه المبالغ جهة حزبية الوزير محسوب عليها رغم الخلاف المعلن بين الجهتين.