تفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين في إسبانيا كانت تنقل سوريين إلى ليبيا عبر لبنان ودول أخرى

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أعلنت الشرطة الإسبانية، عن تفكيك شبكة دولية قامت بتهريب أكثر من 200 مهاجر سوري وجزائري إلى إسبانيا من الجزائر، حيث كانت هذه الشبكة تزوّد السوريين الراغبين في الوصول إلى أوروبا بالأوراق والتأشيرات لنقلهم إلى ليبيا، عبر السودان أو لبنان، ثم إلى الجزائر.

ولفتت في بيان إلى أنّه "تمّ تفكيك شبكة إجرامية متعدّدة الجنسيات كانت تنقل مهاجرين سوريين وجزائريين إلى الاتّحاد الأوروبي. الشبكة تتمّ قيادتها من ليبيا وإسبانيا ولديها خلايا في السودان وليبيريا والجزائر".

وتمّ توقيف 15 شخصاً في جنوب إسبانيا في اطار هذه العملية التي نُفّذت بالتعاون مع الشرطة الأوروبية "يوروبول" والسلطات الألمانية والنروجية. وأودع 13 منهم السجن على ذمة التحقيق.

وخلص التحقيق إلى أنّ هذه الشبكة المتورطة أيضاً في تهريب المخدرات والأسلحة نقلت "أكثر من 200 مهاجر" إلى إسبانيا من الجزائر "في قوارب سريعة يقودها مسلّحون".