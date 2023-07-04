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"لجم التضخم"... امكانية كبيرة لخفض الدولار؟

4
JULY
2023
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اعرب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي عن إرتياحه “لإنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الذي من شأنه تدعيم القدرة الشرائية للبنانيين واستقرار الأسواق”، آملاً  في بيان “استمرار المسار الإنخفاضي للدولار في ظل تدفّق المغتربين والسياح الى لبنان خلال موسم الصيف حيث من المتوقّع أن يتم ضخ حوالي 3 مليارات دولار على الأقل في الأسواق اللبنانية”.

واعتبر  ان “ارتفاع قيمة العملة الوطنية يشكّل إحدى الوسائل الأساسية للجم التضخم الحاصل وزيادة القدرة الشرائية للبنانيين وتمكينهم من الحصول على مختلف  حاجاتهم من السلع الأساسية لا سيما المواد الغذائية، وبالتالي الحفاظ على أمنهم الغذائي”.

وقال : “ان ما نشهده اليوم من تراجع في سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية جراء موسم الصيف المزدهر، يؤكد أن هناك إمكانية كبيرة لخفضه بشكل كبير وبالتالي إعادة الإعتبار لمداخيل اللبنانيين وقدراتهم الشرائية والحفاظ على أمنهم الغذائي، شرط قيام الدولة بواجباتها لجهة إقرار خطة تعافي موثوقة وعادلة وتنفيذ الإصلاحات الشاملة والتوقيع مع صندوق النقد الدولي”.

 
 

وختم: “من هنا نطالب القوى السياسية بإلحاح بالذهاب فوراً لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تكون أولوياتهما تنفيذ هذه الأجندة الإنقاذية”.

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