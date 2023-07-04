هكذا علق القومي على جريمة القرنة السوداء

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وصف الحزب السوري القومي الإجتماعي في بيان، "ما حصل في القرنة السوداء قبل أيام، بالحادثة المؤلمة والمفجعة"، ودعا إلى "الإسراع في كشف ملابساتها، وأن تأخذ العدالة مجراها".



وتقدّمت عمدة الإعلام في الحزب من "عائلتي الضحيتين هيثم ومالك طوق وأحبتهم بأصدق مشاعر العزاء، وكلنا ثقة، بأن الجهات الرسمية التي تتولى التحقيق في الحادثة، ستصل الى الحقيقة، وسيلقى القتلة العقاب الذي يستحقون".



ولفت البيان إلى أنّ "ما حصل يجعل عموم المواطنين دون استثناء في حالة خوف دائم على حياتهم، وهذا يستدعي إجراءات متشدّدة وعقوبات رادعة بحقّ كل من يعرّض حياة الناس للخطر".



