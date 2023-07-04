غايا فادي صاروفيم غادرت منزل ذويها في غدير ولم تعد!

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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامـّة

البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

- غايا فادي صاروفيم (من مواليد عام 2009، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 3-7-2023، منزل ذويها الكائن في محلّة غدير، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بشعبة المعلومات في المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، على الخط الساخن 1788 للإدلاء بما لديهم من معلومات.