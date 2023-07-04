الصحافي محمد محسن يكشف سبباً سخيفاً لوفاة الشاب حسين سرحان!

A + A -

كشف الزميل في "الميادين" محمد محسن عن سبب سخيف لوفاة الشاب حسين سرحان تحت جسر سليم سلام، فكتب على "فايسبوك": "في لبنان مات شابٌ لسببٍ يصعبُ تخيّله حتى. حادث بين دراجته وحفرة صرفٍ صحيّ مفتوحة لأن غطاءها الحديديّ مسروق، ولأنّه لا إنارة حيث كان يمر".

وأوضح محسن: "بقي ينزف فجرًا ولم ينتبه له أحد، ثمّ نُقل صباحًا بالإسعاف وقد صار جثّة بلا روح. شابٌ يبدو اللطف والأدب والطيبة في سيماء وجهه، وهو ما شهد به الذين عرفوه شخصيًّا أو افتراضيًّا. مات حسين هكذا، لأنّ البلد مات قبله هكذا أيضًا. عندما تموت البلاد فكلّ من فيها معرّض للموت بلا سببٍ مقنع".

ورأى محسن: "لقد مات لبنان لأنّه لم يسعفه أحد يوم كان إسعافه ممكنًا، وإعادة تنظيم حياته ممكنة. كلنا مشاريع موتى بأسبابٍ خياليّة، حسين واحد منّا، ولسنا نعلم من التالي وكيف سيكون قتله، بل نعرف فقط أنّ البلادة في الاعتراض والتصويب بلغت حدًّا خياليًّا أيضًا".

يذكر ان الشاب المتوفى من كفركلا الجنوبية.