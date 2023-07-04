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صفعة جديدة تلقاها رياض سلامة اليوم من القضاء الفرنسي

4
JULY
2023
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مقدمة نشرة الOTV

على وقعِ العدِّ التنازلي لما تبقى له من ايام في شهره الاخير على رأس مصرف لبنان، صفعة جديدة تلقاها رياض سلامة اليوم من القضاء الفرنسي، مع تثبيت الحجز على أملاكه وأمواله وأصوله في فرنسا. وفي هذا السياق، اعلن وزير العدل اللبناني موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحاميين الفرنسيين المكلفين (2) من الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه رجا سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية.
وفي انتظار ما قد يحمله هذا المسار من تطورات، تواصل وزارة المال اطلاق التبريرات لإحجامها عن اطلاع الرأي العام ومجلس النواب وسائر المعنيين على ما وصل اليها في شأن التدقيق الجنائي، ساعية في الوقت نفسه إلى تبرئة مسؤولين سياسيين… كل ذلك، على وقع حملات غريبة عجيبة على مضمون العقد الموقع مع شركة التدقيق، قدَّمتْ قراءات مغلوطة لمضمونه، محاولة تفسير المواد التي تتضمنها كل العقود عامة، خارج سياقها القانوني الذي يدركه جيداً اصحاب الخبرة والاختصاص.
اما رئاسياً، فهمس حول المساعي الحوارية الفرنسية، في وقت جدد ثنائي أمل-حزب الله اليوم الدعوة الى الحوار، ليكرر الفريق المقابل طرح السؤال حول المضمون، وهل يهدف فقط الى تكريس الترشيح المرفوض والمعروف.
تبقى اشارة الى مقابلة مرتقبة في تمام الثامنة والنصف من مساء غد الاربعاء عبر الاوتيفي مع الرئيس العماد ميشال عون، يتطرق فيها الى التطورات الراهنة على اكثر من صعيد.

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