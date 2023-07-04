موسكو: مستعدون لتكثيف الجهود لحل المشكلة الفلسطينية

A + A -

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو مستعدة لتكثيف جهودها مع جامعة الدول العربية لحل المشكلة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن بوغدانوف خلال اتصال هاتفي مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أعلن موقف روسيا المبدئي المؤيد لتهدئة التوترات من أجل تسوية عادلة للمشكلة الفلسطينية على أساس قانوني دولي.

وأضافت: "تم الإعراب عن الاستعداد لمواصلة العمل بنشاط لتحقيق هذا الهدف، بما فيه تكثيف الجهود المشتركة لروسيا وجامعة الدول العربية ومجموعة من الدول الإقليمية المشاركة في ملف التسوية في الشرق الأوسط".