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القاضي الزعني أصدر قراره الظني حول شبكة من كبار تجار المخدرات

4
JULY
2023
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افادت"الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه بعد أن أوقفت مخابرات الجيش تاجر المخدرات المدعو زياد الرشعيني اعترف أمام عناصر الشرطة العسكرية بأنه أقدم على الإتجار بالمخدرات لصالح كبار تجار المخدرات في لبنان والمنطقة منذ عام 2013 حتى عام 2019، من خلال مسار بدأ في الإكوادور، وصولا إلى لبنان، حيث باشر بترويج الكوكايين بعد ذلك بين التجار أنفسهم كون أنواع المخدرات وطبخاتها تختلف بين تاجر وآخر، واستمر الوضع على ما هو عليه إلى حين توقيفه خلال العام الجاري. واللافت أنها المرة الأولى التي يعترف فيها تاجر، وليس كمروج، على تجار آخرين خلال التحقيق معه بتفاصيل أدت لاحقا إلى توريط العديد من التجار. وفي هذا السياق، أصدر قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني قرارا ظنيا مشددا بالمواد 126/مخدرات معطوفة على المادة 257/عقوبات تبعا للأسبقيات ولتكرار الإتجار بعد أن تم توقيف البعض وجاهيا وآخرين بالشكل الغيابي. وبلغ عدد المتهمين في هذه القضية ثمانية، هم: زياد محمد الرشعيني، علي محمد الضيقة، وليد محمد سليمان، عباس علي زعيتر، محمد حسين علي المصري، جعفر حسين علي نايف المصري، نوح علي داود زعيتر، وعلي صادق المصري، وذلك لإقدامهم على الإتجار والترويج وتعاطي المخدرات. كما تم تسطير بلاغ تحر دائم لمعرفة كامل هوية كل من: عبدالله المستراح، عهد ديب وعطا أشقر.
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