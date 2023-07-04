living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اجتماع نقابي في الاتحاد العمالي العام: للتراجع عن قرار عدم ازدواجية الزيادة للعاملين في القطاع العام

4
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد اتحادا النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة والعاملين في المستشفيات الحكومية ونقابة العاملين في تلفزيون لبنان ونقابة موظفي الاهراءات اجتماعا مشتركا في الاتحاد العمالي العام، وأصدروا بيانا، اوضحوا فيه انه “عطفا على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023 القاضي بالموافقة على عدم ازدواجية الزيادة للعاملين في القطاع العام، بحيث يستفيد هؤلاء من الزيادة الأعلى المنصوص عليها في أحد المرسومين ۲۰۲۳/۱۱۲۲٦ و ۲۰۲۳/۱۱۲۲۷، وحيث ان العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة قد تم حرمانهم في العام 2017 من الدرجات الثلاث التي اعطيت للادارات العامة بموجب القانون 46/2017، علما أن عددا من المؤسسات العامة لم يستفد مطلقا من سلسلة الرتب والرواتب آنذاك، أي من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، وحيث أنه سبق للحكومة أن حرمت العاملين في المؤسسات العامة من بدل النقل الذي اعطي للادارات العامة والبالغ 450 الف ليرة والحقتهم بالمرسوم الذي يحدده بما يساوي 250 ألف ليرة، وحيث ان العاملين في المؤسسات العامة محرومون من اية تغطية مقبولة يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلافا لتقديمات تعاونية الموظفي الدولة التي تحسنت تقديماتها، سيّما و أنه تبيّن أن الحكومة صرفت النظر كليا عن أي حل لمسألة الفروقات الاستشفائية والأدوية التي يتكبدها العاملون في المؤسسات العامة وتركهم دون تغطية صحية واستشفائية، وحيث ان هؤلاء العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة لا يستفيدون من معاشات تقاعدية ولم يتم تصحيح تعويضات نهاية خدمتهم، ورغم ذلك كله قرر مجلس الوزراء حرمانهم من المساعدات التي اقرت للقطاع العام والبالغة اربعة اشهر عبر اتخاذ قرار يقضي بحسم ما توجب لهم بموجب مراسيم غلاء المعيشة من المساعدة الاجتماعية، وحيث انه يقتضي ترك الحرية للمؤسسات العامة لا سيما المنتجة منها بدفع رواتب وتقديمات للعاملين فيها وليس وفق سلاسل تضعها الحكومة ويضعها مجلس الوزراء، وحيث ان الحكومة تتحكم بهؤلاء العاملين وبرواتبهم عبر سلسلة رتب ورواتب تصدر بقرارات عن مجلس الوزراء في حين انه يقتضي على مجلس الوزراء ان يترك لهذه المؤسسات الحرية الكاملة بتحديد رواتب هؤلاء العاملين والسماح لها تخصيصهم بمبالغ تدفع لهم بالعملات الاجنبية وفقا لامكانات كل مؤسسة عامة وموازناتها الادارية، وحيث أنه يتوجب على الحكومة ان تتخذ قرارها باحترام استقلالية هذه المؤسسات وليس التحكم بها وباستقلاليتها وبسلاسل رتبها ورواتبها، وحيث أن المؤسسات تعمل بانتاجية كاملة ومعظمها يعمل سبعة أيام في الأسبوع ومنها ما يعمل 24/24، وحيث أن اقتراحات المعنيين في وزارة المالية تهدف الى إسقاط الدور الريادي للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، لذلك يؤكد المجتمعون موقفهم الذي أبلغوه لدولة رئيس الحكومة في اجتماعهم به يوم أمس ويطالبون مجلس الوزراء ووزارة المالية بضرورة التراجع عن هذا القرار وعدم إصدار المرسوم ذي الصلة تحت طائلة اتخاذ التحركات والمواقف التصعيدية المناسبة”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   