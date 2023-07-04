المرتضى اطلع من رئيس اللجنة المركزية لأندية انترانيك على تحضيرات اللجنة الثقافية فيها

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إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية-قصر الصنائع، رئيس اللجنة المركزية لأندية انترانيك ويكن جورجيان، وعضو اللجنة هاغوب دانسيكيان ،وكانت مناسبة تم خلالها البحث في شؤون ثقافية مشتركة وتعاون مستقبلي .

وفي هذا الاطار اطلع المرتضى من الحضور على تحضيرات اللجنة الثقافية في اندية انترانيك لاقامة الحفل السنوي لفرقة "ارين" التي تقدم لوحات فنية فولكلورية “لبنانية وارمنية " مع التمني على الوزير رعاية وحضور هذه الفعالية الثقافية في 17,1819 من شهر تشرين الثاني المقبل على مسرح قصر الاونيسكو، وقد وافق الوزير على الرعاية والحضور.