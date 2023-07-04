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ذكرت "المفكرة القانونية" أن رئيسة جمعية "مدراء مؤهّلون لمكافحة الفساد" والنقيبة السابقة لمدققي الحسابات جينا شماس تخضع للتحقيق في مكتب جرائم المعلوماتية بناء على شكوى من الوزير السابق نهاد المشنوق على خلفية كشفها في لقاءات إعلامية عن تحويلات مصرفية مشبوهة لمسؤولين ورجال أعمال مرتبطين بالمنظومة من بينهم المشنوق قبل أيام من انتفاضة 17 تشرين.

وقد رفضت شماس التوقيع على تعهّد بعدم التعرّض للمشنوق وهي لا تزال تخضع للتحقيق منذ الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم. وبالتزامن ينفّذ عدد من المتضامنين وقفة أمام ثكنة جوزيف ضاهر عند بوليفار كميل شمعون حيث عمدوا إلى قطع الطريق أكثر من مرة احتجاجاً على استمرار التحقيق مع شماس.