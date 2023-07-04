كيف سيكون طقس الأيّام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية، فيما تنخفض جنوب البلاد مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا خلال الفترة الصباحية والمسائية.



وجاء في النشرة الاتي:



الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل ومرتفعة نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية خلال الأيام المقبلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في المناطق الجنوبية ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة أحيانا.



الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية، فيما تنخفض جنوب البلاد مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا خلال الفترة الصباحية والمسائية.



الخميس: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وفي المناطق الجبلية، يتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات بخاصة الشمالية مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا.



الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات على الساحل بينما تبقى دون تعديل على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات الشمالية، مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا.