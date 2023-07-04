living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عودة الوزير باسيل بعد جولة في المملكة المتحدة: لقاءات حول النزوح والحفاظ على نسيج المنطقة التعددي

4
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عاد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من زيارة خاطفة قام بها الى المملكة المتحدة حيث عقد في العاصمة لندن سلسلة إجتماعات مع مسؤولين بريطانيين تناولت الاوضاع في لبنان والشرق الاوسط.
في مقر رئاسة الوزراء اجتمع باسيل بنائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الاوسط ajay sharma ومسؤول الشرق الاوسط في رئاسة الوزراء georges bowman بحضور سفير لبنان في انكلترا رامي مرتضى وطاقم من السفارة وتناول البحث ضرورة تعميم مناخ الاستقرار في المنطقة وتأثيره الايجابي على لبنان، ودور المملكة المتحدة في هذا الصدد.
وفي وزارة الخارجية البريطانية،التقى باسيل بمدير عام شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستيفن هيكي stephen hickey ، حيث جرى البحث في ما يمكن ان تقوم به بريطانيا للمساعدة على تعزيز الاستقرار في لبنان والشرق الاوسط .
كما التقى باسيل، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني اليسيا كورنز alicia kearns، في حضور السفير مرتضى و طاقم من السفارة وتناول البحث بشكل اساسي موضوع النازحين السوريين وضرورة عودتهم الآمنة والكريمة الى سوريا وحذّر باسيل من اضرار السياسة الاوروبية القائمة على دمج النازحين بالمجتمع اللبناني، وخطرها على وجود لبنان وعلى امن اوروبا واستقرارها .
كذلك التقى رئيس التيار الوطني الحر، رئيس لجنة الصداقة مع لبنان بالبرلمان البريطاني جون هايز، وجرى البحث في العلاقات بين البلدين والتحديات التي يواجهها لبنان، في ملف النازحين السوريين.
وبحث باسيل في البرلمان البريطاني أيضًا مع البارونة نيكلسون Nickolson واللورد دابس dabs في موضوع انشاء مجلس الاعمال اللبناني البريطاني لتشجيع التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين ومع اللبنانيين في دول الانتشار.
كما اجتمع بالنائبة فيونا بروس fiona bruce وهي المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لحرية الاديان، و تم البحث في اهمية الحفاظ على التنوع الثقافي في لبنان والمشرق، وخطر النزوح واللاجئين على النسيج التعددي للمنطقة و تهجير المسيحيين منها.
كذلك التقى بسفير بريطانيا السابق في بيروت توم فلتشر في مدينة اوكسفورد، وبعدد من أبناء الجالية اللبنانية خلال مادبة أقامها على شرفه سفير لبنان في لندن و حضرها مسؤولون من وزارة الخارجية ونواب ولوردات بريطانيون.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   