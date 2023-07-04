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جمعية HOME الطبية الخيرية تطلق عيادات المتنقلة في كل المناطق اللبنانية

4
JULY
2023
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اطلقت جمعية HOME الطبية الخيرية (التي يرأسها وأسسها اطباء لبنانيون في المغترب الامريكي)، في نهاية شهر حزيران حملة واسعة من العيادات المتنقلة في كل المناطق اللبنانية بقيادة رئيس الجمعية في اميركا الدكتورعصام رعد ونائبه الدكتور رفيق هاشم ومجموعة من الأطباء في المغترب ولبنان.

وقد توجت الجمعية هذا النشاط بمؤتمرها السنوي الذي ضم تمثيلاً طبياً من احد عشرة بلداً عربياً، وقد تم افتتاح المؤتمر في بيت الطبيب برعاية الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الصحة الدكتور فراس الابيض والشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار و نقيب الاطباء الدكتور يوسف بخاش.

وشدد في هذا الافتتاح الرئيس المؤسس لجمعية (HOME) الدكتور عصام رعد (بروفسور مميز ورئيس قسم في جامعة تكساس MD Anderson ) على "ضرورة مضاعفة جهود الأطباء في المغترب والوطن، وزيادة التزام معاناة وآلام وآمال الشعب اللبناني في هذه الفترة التي يُذل شعبنا الفساد والجوع والداء ويفقره سعر الدواء "

وفي نهاية الاجتماع تم تكريم مجموعة من الأطباء بوشاحٍ خاص لدعمهم العمل الطبي الخيري في لبنان، بما فيهم  نقيب الأطباء الدكتور يوسف بخاش والدكتورة سيدة عيد والدكتور كمال بدر (رئيس جمعية HOME في لبنان ومساعد عميد كلية الطب في الجامعة الأمريكية)  والدكتور جاكمخباط ورولا سماحة (من ال LAU) والدكتور سامي عازار (عميد كلية الطب في جامعة البلمند) والدكتور وليد سعادة والأستاذ أنيس خوري.

وفي نهاية المؤتمر تم تدشين وافتتاح الطابق الثالث من مركز HOME الطبي التخصصي في الفنار برعاية وحضور وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض.

 

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