living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبراء: منتجات التبغ الإلكترونية تخفض من خطر التدخين التقليدي على الصحة العامة

4
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خبراء عالميون ومتخصصون في مبدأ الحد من الضرر ومخاطر التبغ، أكدوا أن منتجات التبغ الإلكترونية تقلل بشكل كبير من انتشار السجائر التقليدية ذات الأضرار المرتفعة التي تنجم عن عملية حرق التبغ. وطالبوا بضرورة السماح بتداول هذه المنتجات الحديثة لمواجهة خطر السجائر التقليدية.

في العاصمة الأمريكية واشنطن، عُقدت القمة السنوية السابعة للسجائر الإلكترونية، حيث تمت مناقشة أحدث الأبحاث العلمية حول السجائر الإلكترونية. وكان الهدف من هذه القمة السعي نحو الحد من الوفيات والأمراض المرتبطة بالتدخين.

أكد الدكتور بريان كينج، مدير مركز منتجات التبغ (CTP) في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، خلال الجلسة الافتتاحية، أن السجائر الإلكترونية كمنتج عام تعتبر أقل ضررًا من السجائر التقليدية التي تعتمد على احتراق التبغ. كما أشار إلى وجود تصورات خاطئة تربط النيكوتين بالعديد من الأضرار، على الرغم من عدم تحمله المسئولية عنها. وأكد على ضرورة تصحيح تلك المفاهيم الخاطئة من خلال العمل المستمر.

قال البروفيسور كينيث وارنر، الأستاذ والعميد الفخري لكلية الصحة العامة في جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية،إن السجائر الإلكترونية كانت موضع انتقادات في بداية ظهورها، حيث كان يُخشى أنها قد تزيد من معدلات التدخين التقليدي. ومع ذلك، فإن الحقيقة تُظهر أن معدلات التدخين بين الشباب انخفضت بوتيرة لم تسبق لها مثيل.عندما انتشرت ظاهرة التدخين الإلكتروني بينهم.

البروفيسور ديفيد ليفي، أستاذ طب الأورام بمركز لومباردل الشامل للسرطان، جامعة جورج تاون، وصف ما أحدثته السجائر الإلكترونية من انخفاض في التدخين التقليدي بأنه "أمر لا يُصدق."

وفقًا للبيانات البحثية، تم توضيح أن هناك انخفاضًا بنسبة 65٪ تقريبًا في التدخين التقليدي في الفئات العمرية من 25 إلى 44 عامًا، نتيجة استخدام منتجات بديلة. وعلى الرغم من زيادة استخدام السجائر التي تعتمد على التسخين، إلا أن لهذا تأثيرًا إيجابيًا على الصحة العامة. بالنسبة للفئة العمرية 55-64 عامًا، لاحظ انخفاضًا طفيفًا بين الذكور، ومع ذلك، فإن استخدام السجائر الإلكترونية أقل قليلاً. بينما في الفئات العمرية التي تزيد عن 65 عامًا، فمن الواضح أن استخدام السجائر الإلكترونية منخفض جدًا.

دعا ديفيد ليفي إلى ضرورة المحافظة على الإنجازات الصحية العامة من خلال تراجع حاد في استخدام السجائر التقليدية في السنوات الأخيرة، فضلاً عن العمل على دعم كبار السن في مواجهة التدخين التقليدي.

أكد البروفيسور بيتر هاجيك، أستاذ علم النفس الاكلينيكي ومدير وحدة أبحاث الاعتماد على التبغ في معهد ولفسون للصحة العامة بجامعة كوين ماري بلندن، أن الدراسات قد أثبتت أن إزالة القيود عن منتجات التبغ الإلكترونية تعد أحد أكثر الإجراءات ملائمة للحد من معدلات التدخين التقليدي، وأن السماح بهذه المنتجات يقلل من الأضرار التي تلحق بالصحة العامة. وأضاف أن حظر هذه المنتجات يعطي منتجات التبغ التقليدية المتعلقة بالاحتراق ميزة تنافسية، ويجعلها أسهل في الحصول عليها، مما يشكل خطرًا كبيرًا ويهدد بوقوع عواقب غير متوقعة ومكلفة جدًا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   