جلسة حكومية قريبة؟

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في الشأن الحكومي، وفي ظل الحديث عن جلسة وزارية قريبة، أشار النائب السابق علي درويش في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية الى أنه من المتوقع أن يقوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بمروحة اتصالات يبدو أنها ستكون موسّعة هذه المرة، وقد تشمل معظم القوى السياسية للتباحث معهم في إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء، أو للتباحث معهم في أمور محددة تتعلق بحاكمية مصرف لبنان والمجلس العسكري ومطار بيروت الدولي. وبناء عليه سيكون هناك وضوح في الرؤية.

ولم يستبعد درويش أن يبدأ ميقاتي اتصالاته هذا الأسبوع او مطلع الاسبوع لأن هناك بعض الأمور التي يجب البت بها ولم تعد تحتمل التأجيل وعلى ضوئها ستحدد جلسة مجلس الوزراء المرتقبة.