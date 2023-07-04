مصادر عسكرية: التحقيقات في حادثة القرنة السوداء مستمرة

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شيّعت بلدة بشري امس، بغضب وحزن ابنيها هيثم ومالك طوق اللذين قُتلا في القرنة السوداء السبت في إطلاق للنار، في وقت لا تزال فيه المواقف تشدد على أهمية عدم الانزلاق إلى فتنة طائفية.

وفي حين تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات التي يجريها الجيش اللبناني، ترفض مصادر عسكرية الردّ على ما وصفتها بـ”الإشاعات”، لا سيما لجهة اتهام عناصر من الجيش بالمسؤولية عن مقتل الشابين أو أحدهما.

وتقول المصادر لـ”الشرق الأوسط”: “التحقيقات مستمرة، وهناك عدد من الموقوفين من بقاعصفرين وبشري”، نافية المعلومات التي أشارت إلى توقيف عسكريين وضباط، وداعيةً إلى انتظار ما ستظهره النتائج.