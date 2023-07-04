رعد: من لا يريد الحوار، ماذا يريد؟... انه لا يريد رئيسا... بل فراغ يطول... واستقواء بأجنبي يتوهّم ان يدعم تَعَنّته

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى الحوار والتفاهم من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت، معتبراً ان ذلك هو المعبر المُتاح وطنيا ودستوريا في ظل عدم تَمكّن اي فريق من ان يؤمّن وصول مرشحه بمعزل عن تعاون الفريق الآخر.

وفي كلمةٍ له في جبشيت، أوضحَ رعد انه «عندما ندعو الطرف الآخر الى الحوار انما ندعوه بموجب دستوري فضلاً عن الموجب الوطني والاخلاقي، في حين نواجه دائماً بالطعن في النوايا لتحميل دعوتنا ما لا تحمله، وذلك تضليلاً للرأي العام وافتراء علينا».

وخلص الى القول: «من لا يريد الحوار، ماذا يريد؟ انه لا يريد رئيسا، بل فراغ يطول، واستقواء بأجنبي يتوهّم ان يدعم تَعَنّته».