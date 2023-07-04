عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 4 تموز 2023

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الأخبار: جنين: من هنا يدخلون جهنّمَ*

لودريان يحضّر مسوّدة حوار بين اللبنانيين



رسالة من العدوّ عبر السفارة الأميركية: لا نريد الحرب... وملف «الخيمتين» بيد اليونيفل



ميقاتي وسلامة لنواب الحاكم: ممنوع المس بـ«صيرفة»

الديار: تشييع في بشري وقلق من دفن «الحقيقة»... وتعهّدات أمنيّة بتحقيقات سريعة وشفافة

لودريان يُنهي تقريره نهاية الأسبوع... لا مُبادرة... وتوجّه لرعاية حوار يبدو مُتعذراً؟

ترقب لسياسة منصوري في «المركزي»... توتر وإرباك إسرائيلي في مزارع شبعا

نداء الوطن: الفتنة جرّبت راشيا... والراعي: نعرف القاتل ونخشى تخاذل القضاء

تحقيقات الجيش تمضي سريعاً وأيام حاسمة تحدّد مصير "القرنة"



اللواء: قلق متزايد من توسُّع الضربات الإسرائيلية.. ومن نسف عودة النازحين

بشري تدفن الفتنة مع ضحايا «القرنة السوداء».. وترتيبات مالية انتقالية في مصرف لبنان

البناء: الكيان ينتقل من حرب على إيران إلى تهديد لبنان والتلويح بضرب غزة… وينتهي باقتحام جنين / المقاومة تواجه ببسالة وتكتيكات المناورة بهدف إطالة المعركة وإفشال أهدافه وفتح باب التحوّلات / غزة تستعدّ للدخول في المواجهة وفق توقيت غرفة عمليات جنين… وتوقيت المحور في غزة /



النهار: الراعي وبشري: تشديد النبرة حيال القضاء والجيش

?l'orient le jour: Kornet el-Saouda : une tentative avortée de semer la discorde