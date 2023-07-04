إزالة خيمة؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

...حدة التوتر والارباك ارتفعت جنوبا مع اصرار قوات الاحتلال على تضخيم مسألة «الخيمتين» في مزارع شبعا، وسط تهويل من قبل الجيش الاسرائيلي الذي يهدد بتحرك عسكري، يخشاه ويحاول تجنبه بتوصية سياسية خشية الانزلاق في «الوحول» اللبنانية.

ازالة خيمة؟

وفي هذا السياق، وفيما يلتزم حزب الله «الصمت» المطبق حيال ما يجري، اعلن مصدر عسكري اسرائيلي امس، ان الحزب ازال احدى الخيم جنوب الخط الازرق، وتوقع ان تتم ازالة الخيمة الاخرى قريبا. ووفقا لموقع «واللا» العبري، فان مقاتلين من الحزب تجمعوا في خيمة واحدة، ولفتت الى ان توقعات الجيش الاسرائيلي تشير الى تحريك مرتقب للخيمة الثانية، ولفت الى ان حزب الله لا يريد اي مواجهة.