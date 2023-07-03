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الاسد خلال لقائه وزير خارجية الاردن: العودة الامنة للاجئين السوريين الى قراهم وبلداتهم أولوية

3
JULY
2023
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أكد الرئيس السوري بشار الاسد بعد لقائه مع وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي وبحثه في ملف عودة اللاجئين السوريين والعلاقات الثنائية بين الاردن وسوريا، أن "العودة الامنة للاجئين السوريين الى قراهم وبلداتهم أولوية بالنسبة للدولة السورية مع ضرورة تأمين البنية الاساسية لهذه العودة ومتطلبات الاعمار والتأهيل بكل أشكالها ودعمها بمشاريع التعافي المبكر، التى تمكن العائدين من استعادة دورة حياتهم الطبيعية"، مشيرا الى أن "كل الاجراءات التى اتخذتها الدولة السورية سواء على المستوى التشريعي أو القانوني أو على مستوى المصالحات، تسهم فى توفير البيئة الافضل لعودة اللاجئين"، مجددا التأكيد على أن "ملف اللاجئين مسالة انسانية وأخلاقية بحتة لا يجوز تسييسها بأى شكل من الاشكال".


وعرض الصفدي "آخر الجهود التى يبذلها الاردن فى مسألة عودة اللاجئين السوريين والافكار الجديدة التى تبلورت فى هذا الشأن بالتنسيق مع مجموعة الاتصال العربية والامم المتحدة"، مؤكدا "دعم بلاده للاستقرار فى سوريا واستعدادها للعمل مع الحكومة السورية فى المجالات الثنائية التى تعزز التعاون بين البلدين وتسهم في عودة اللاجئين السوريين"، لافتا الى أن "التدرج فى معالجة آثار الازمة فى سوريا هو الخيار الاكثر واقعية وفائدة".

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