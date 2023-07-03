الخارجية دانت العدوان الإسرائيلي على جنين ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته

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دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "العدوان الإسرائيلي منذ فجر اليوم الاثنين على جنين، الذي يستهدف جميع السكان من دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين أو بين الشباب والأطفال والشيوخ، ويستخدم فيه القصف بالطائرات الحربية والأسلحة الثقيلة، ويتعمد إيذاء المدنيين ومنع إسعافهم وضرب حصار حول المخيم".

وإذ حيت الوزارة "صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه في الدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة"، دعت "المجتمع الدولي، مرة جديدة، إلى تحمل مسؤوليته في الضغط على الطرف المعتدي لوقف العدوان وحماية المدنيي العزل، وذلك لمنع التصعيد وحماية السلم والأمن الدوليين والإقليميين".