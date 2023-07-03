باسيل بحث مع كورنز في لندن موضوع النزوح السوري وضرورة عودتهم الآمنة والكريمة

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التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في سياق زيارته الى لندن، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني اليسيا كورنز alicia kearns، في حضور السفير في انكلترا رامي مرتضى و نائب رئيس البعثة مروان فرنسيس والسكرتير الاول في السفارة رشا حداد. وتناول البحث بشكل اساسي موضوع النزوح السوري وضرورة عودتهم الآمنة والكريمة الى سوريا في مقابل السياسة الاوروبية القائمة على دمجهم في المجتمع اللبناني، ومخاطر ذلك على وجود لبنان وعلى امن واستقرار اوروبا.

كما التقى رئيس لجنة الصداقة مع لبنان بالبرلمان البريطاني جون هايز، وجرى البحث في العلاقات بين البلدين والتحديات في المنطقة وتلك التي يواجهها لبنان، لا سيما في ملف النازحين السوريين.

وبحث باسيل في لقاء ثالث بالبرلمان البريطاني مع البارونة نيكلسون Nickolson واللورد دبس dabs في موضوع انشاء مجلس الاعمال اللبناني البريطاني لتشجيع التبادل التجاري والاستثمار بين الشعبين البريطاني واللبناني في البلدين ودول الانتشار.