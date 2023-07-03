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حزب الله يدين بشدة مجزرة " جنين"!

3
JULY
2023
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أصدر حزب الله البيان التالي:

يدين حزب الله العدوان الصهيوني المتجدد على مخيم جنين وترويع المواطنين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وأعمال القتل والاعتقال التعسفية والإرهابية التي تمارسها قوات الاحتلال بحقهم في ظل صمت عالمي وعربي يشجع العدو على التمادي بأعماله الإرهابية الخطرة.

ويشيد حزب الله بالتصدي البطولي لفصائل المقاومة وأبناء المخيم البواسل الذين يواجهون قوات الاحتلال بكل شجاعة وثبات، موقعين الخسائر في قوات نخبته وآلته الحربية.

لقد أثبت المجاهدون الفلسطينيون مرة جديدة يقظتهم وقدرتهم على الوقوف بوجه غطرسة العدو وافشال أهدافه رغم زجه بقوات النخبة واستخدامه أكثر الأسلحة تطورا وفتكاً، وستكشف نتائج هذه المعركة حماقة هذا العدو وفهمه الخاطئ لإرادة شعبنا الفلسطيني المقاوم الذي يملك القوة والعزيمة ولديه الكثير من الخيارات والوسائل التي ستجعل العدو يندم على فعلته.

إننا في حزب الله اذ نتقدم من شعبنا الفلسطيني العزيز وفصائله المقاومة بأحر التعازي والتبريكات بالشهداء الأبطال ونسأل الله تعالى العافية للجرحى، نؤكد وقوفنا ودعمنا المطلق إلى جانبهم في كل الخيارات التي يرونها مناسبة لردع العدو وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.

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