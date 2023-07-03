حجّار أطلق موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الألكتروني الجديد

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أطلق وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار الموقع الألكتروني الجديد للوزارة بحضور ممثّلين عن الجهة المموّلة للمشروع (الإتحاد الأوروبي) والجهة المنفّذة (Expertise France و CFI عبر برنامج قدرة 2) وفريق عمل الوزارة.

خلال حفل الإطلاق، تمّ عرض أبرز ميزات الموقع الجديد الذي يسهّل على المواطن عمليّة الوصول إلى المعلومات الدقيقة والرسميّة حول برامج الوزارة والخدمات والمساعدات بالإضافة إلى إمكانيّة تقديم الشكاوى والإستفسار.

يمكنكم تصفّح الموقع الجديد عبر هذا الرابط: https://www.socialaffairs.gov.lb/