حرفوش يلتقي وزير خارجية اوروبا.. ما جديد العقوبات؟

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التقى صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش وزير خارجية اوروبا جوزيف بوريل قبل ان يعتمد البرلمان الأوروبي في غضون الأيام القليلة المقبلة وقبل نهاية تموز الجاري قراراً بشأن لبنان مبنياً على خلاصات كان انتهى إليها البرلمان الأوروبي في جلسته التي عقدها حديثاً وخصصت لنقاش الأوضاع في .



وحسب التقرير النهائي فإنّ كل الخيارات مفتوحة بما فيها خيار فرض عقوبات على المعطلين حيث طالبت النائبة الفرنسية سليمه ينبو بتطبيق نظام العقوبات والكشف عن (بالاسم واللقب) هؤلاء المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال والمصرفيين الفاسدين.

العقوبات التي تتطابق تماماً مع ما طلبه حرفوش نفسه من الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي والذي بدأ يؤخذ بعين الاعتبار.

وسوف يزور وفد من البرلمان الاوروبي قريبًا لبنان لشرح وجهة نظر الإتحاد .

حرفوش يلتقي بوريل.. ما جديد العقوبات؟