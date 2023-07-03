تحضروا.. الحرارة قد تصل الى 35 درجة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تبقى مرتفعة نسبيا في الداخل وعلى الجبال، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي :

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل ومرتفعة نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية اللبنانية خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح بين 24 و32 درجة في بيروت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل ملموس في الداخل وعلى الجبال، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة الصباحية والمسائية.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تبقى مرتفعة نسبيا في الداخل وعلى الجبال، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بشكل عام فيما تنخفض جنوب البلاد مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة بخاصة شمال البلاد.

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وفي المناطق الجبلية ،ويستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة شمالا مع سوء في الرؤية أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 22 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 29 درجة، في الداخل من 20 إلى 35 درجة.

-الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية نهارا ، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,32.

-ساعة غروب الشمس: 19,5.