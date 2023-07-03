living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تصعيد لرابطة موظفي الادارة العامة

3
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكد عضو الهيئة الادارية في رابطة موظفي الادارة العامة ابراهيم نحال ان "الاضراب المفتوح هو ردٌّ على الاستهتار بحق موظفي القطاع العام وخطوة استباقية حيال ما يتم تحضيره في الموازنة".

وكانت الهيئة الإدارية لـ "رابطة موظفي الإدارة العامة" قد اعلنت في بيان، "تمديد الإضراب وعدم الحضور إلى العمل، في الإدارات العامة كافة، لغاية يوم الأثنين الواقع فيه 31/7/2023".

واعتبرت أن "لا جديد في مواقف الحكومة المصرة على سحق موظفي الإدارة العامة، إن بالانقضاض على كامل حقوقهم، أو بإغراقهم بدولرة الرسوم والضرائب وأسعار خدمات المرافق العامة والخاصة، وسلبهم وعائلاتهم أدنى مقومات الحياة".

وتابعت، "لا جديد بشأن إصرار الحكومة على التمييز بين أسلاك القطاع العام، والاقتصاص من العاملين في هذه الإدارة لإنهائهم وإنهائها، تعويما للمصالح الخاصة في قطاعات أخرى".

وأكدت الرابطة، "متابعة الخطوات الضرورية لتحقيق المطالب، وفقا للمذكرة التي رفعتها لمقام رئاسة الوزراء بتاريخ 26/6/2023 ".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   