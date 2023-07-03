ترويقة بمناسبة عيد الاب لهيئة كولكو كندا في التيار الوطني الحر

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بمناسبة عيد الاب أقامت لجنة النشاطات في هيئة كولكو مونتريال-التيار الوطني الحر بشخص مسؤولتها السيدة غيتا عون لقاء لتناول فطور الصباح (Brunch) في مطعم L’oeufrier.

فكان لقاء عائلي بامتياز حضره عدد كبير من الاباء و العائلات و قد شارك في اللقاء منسق الهيئة السيد انطوان مناسا و أعضاء الهيئة التنفيذية و حضور كل من امينة سر كولكو كندا السيدة عبير شمعون و مسؤول لجنتي التعبئة و الشباب في كولكو كندا السيد فادي القسيس وعدد كبير من الأعضاء والمناصرين .

ان الهيئة تعايد جميع الآباء في العالم ، خاصةً آباء هيئة مونتريال كما تعايد الرئيس المؤسس العماد ميشال عون "بي الكل " و رئيس الحزب الوزير جبران باسيل ، ونطلب من الرب ان يحميهم على عطاءاتهم وتضحياتهم اللامتناهية، وان يرحم انفس كل الذين سبقونا الى السماء .

كما عايدت الهيئة كل من يحمل اسم القديس يوحنا الذي يعتبر العيد الوطني لمقاطعة كيبك .