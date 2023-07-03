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المغتربون يعودون إلى ديارهم... هؤلاء هم أكثر العرب القادمين إلى سورية

3
JULY
2023
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الوطن السورية: كشف مصدر في معبر نصيب الحدودي أن عدد القادمين إلى سورية خلال فترة العيد بدءاً من منتصف الشهر الفائت وحتى الآن نحو 35 ألف قادم معظمهم مغتربون سوريون بينهم 9 آلاف عربي منهم نحو 7 آلاف أردني وما تبقى من دول عربية مختلفة، إضافة لمئات من الأجانب القادمين إلى داخل البلاد.

 

وفي تصريح لـ«الوطن» بين المصدر أن الحركة على المعبر ما زالت جيدة حتى الآن، مشيراً إلى أن حركة القدوم إلى سورية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال منتصف الشهر الماضي وبالتالي فإن أعداد القادمين كبيرة.

 

المصدر أشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها على المعبر لتسهيل مرور القادمين إلى البلاد من تجهيز المعبر بكل المستلزمات التي يحتاجها من توسيع صالة الهجرة وزيادة عدد كوات المصرف التجاري وكذلك زيادة عدد الموظفين وإمداد المعبر بحوالي 20 عنصراً من الجمارك، لافتاً إلى أن هذه التجهيزات بدأت منذ شهر تجهيزاً لفترة العيد لتسهيل مرور القادمين ومنع أي حالات ازدحام وبالتالي فإن الأمور سارت بكل سهولة ولم تكن هناك صعوبات في حركة مرور القادمين إلى البلاد.

 

وبين أنه نتيجة هذه الإجراءات التي تم اتخاذها لم تحدث أي حالات ازدحام من الجانب السوري وكان القادمون يمرون مباشرة بعدما يتم اتخاذ كل الإجراءات بسرعة وبالتالي فإنه لم تكن هناك أي صعوبات في اتخاذ الإجراءات ومرور القادمين نتيجة توافر جميع المستلزمات التي يحتاجها المعبر والتي ساهمت في تسهيل حركة المرور، مشيراً إلى أن الموظفين الموجودين على المعبر بذلوا كل الجهود لتسهيل حركة مرور القادمين.

 

وفي السياق لفت المصدر إلى أن الجانب الأردني ألغى مسألة التسجيل المنصة بالنسبة للمسافرين ترانزيت عبر أراضيه إلى دول الخليج، موضحاً أن هذا الإجراء يطبق على القادمين والمغادرين أي أن القادم من دول عربية عبر الأردن وكذلك المغادر إلى دول عربية عبر الأردن أيضاً لا يحتاج إلى التسجيل على المنصة، على حين الذي يريد الإقامة في الأراضي الأردنية فإنه يحتاج التسجيل على المنصة المحددة من الجانب الأردني.

 

وفي موضوع آخر أشار المصدر إلى أن هناك مشروع لإعادة تأهيل المعبر بشكل كامل وذلك من خلال العقد الموقع مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية التي تتولى تأهيل المعبر، لافتاً إلى أن من المشاريع المهمة التي يتم العمل عليها هو تركيب منظومة طاقة شمسية لتجنيب المعبر أي حالة انقطاع للكهرباء علماً أن الكهرباء في حالة وصل دائمة إلا أن منظومة الطاقة البديلة لتجنب أي حالة قطع من الممكن أن تحدث.

الوطن السورية
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