لودريان يتجه إلى التواصل مع ايران

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الأنباء الكويتية: رئاسيا، العين على عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت في النصف الثاني من يوليو الحالي، محملا بحصيلة محادثاته مع القيادة الفرنسية ومع ممثلي اللجنة الخماسية وإيران.

والانطباع في بيروت ان الانشغالات الفرنسية الداخلية، في هذا الوقت، تقلل من حجم الرهان على عودة لودريان في الموعد المحدد، كما ان استعصاء الموقف الداخلي في لبنان يشكل عاملا اضافيا على امتصاص التفاؤل بإمكانية عثوره على مخرج من النفق الرئاسي الذي تحدث عنه البطريرك الماروني بشارة الراعي من القبيات في عكار.

على ان الموفد الفرنسي الخبير في فكفكة العقد السياسية، يتجه اكثر الى التواصل مع الدول ذات التأثير في اللعبة اللبنانية الداخلية، وتحديدا مع اللجنه الخماسية التي تضم الى فرنسا كلا من: الولايات المتحدة الاميركية، المملكة العربية السعودية، مصر وقطر مع اضافة ايران.