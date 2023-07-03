عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 تموز 2023

A + A -

الأخبار: فرنسا: انتفاضة المهمّشين

فتنة بشري: بانتظار رواية الجيش

لا بديل لسلامة ولا تعيينات عسكرية: ميقاتي يرفع السقف من أجل صلاحيات استثنائية؟

الديار: إستنفار أمني وقضائي وسياسي لاستيعاب تداعيات أحداث القرنة السوداء

الملف الرئاسي ينتظر طروحات لودريان... وحزب الله لن يتنازل عن فرنجية

خشية من اضطرابات بسعر الصرف نهاية الصيف.



نداء الوطن: لودريان يحضّر لخريطة طريق و"الحزب" يتجاهلها بمعزوفة "الحوار"

اللواء: قطوع «القرنة السوداء» أولوية.. ومؤشر على رئاسة ساخنة

صندوق النقد لبناء مصداقية المركزي وحماية المودعين.. ولبنان يتجنب أزمة مع سوريا



الجمهورية: إضطراب لبناني وفرنسي والإستحقاق بينهما

النهار: بشري تغالب الطعنة: دولة الإهمال والفتن



البناء: فرنسا لليوم السادس في حزام النار… وماكرون يتوجه لفرض الطوارئ دون إعلانها / شبهة تسريب وثائق عن النووي لتل أبيب وراء إبعاد مالي… وحديث عن بدء تنفيذ الاتفاق/ حادثة القرنة السوداء إلى الاحتواء بعد ظهور وقائع كافية لإثبات فشل الاستثمار السياسي/

l'orient le jour: Les émeutes en France vues par le monde arabe