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أسرار الصحف ليوم الأثنين 3 تموز 2023

3
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقع مصدر أمني تراجع الاستثمار السياسي والإعلامي في إثارة قضية مقتل شابين من بشري في القرنة السوداء، بعدما باتت الوقائع المتوفرة حول الحادثة كافية لجهة إثبات عدم وجود أي مصداقية لتوجيه الاتهام نحو حزب الله وإثارة التعبئة ضده وأن تكبير الحجر له تبعات مضرّة قد تخرج الموضوع عن سياق المعالجات المطلوبة والممكنة، والتي ليس حزب الله طرفاً فيها، كما بات يعلم المعنيون.


خفايا

قال مصدر سياسي بارز إن رسائل سعودية وصلت الى القيادات الفاعلة التي انتقدت موقف وزارة الخارجية اللبنانية بالامتناع عن التصويت على قرار إنشاء منظمة أممية خاصة بالمفقودين في الحرب السورية مضمونها أن المنظمة لا علاقة لها بملف المفقودين اللبنانيين وأن التصويت اللبناني كان جزءاً من الإجماع العربي وأن السعودية تقف وراء طلب هذا الإجماع والموقف منه موقف ضد السعودية.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس

تباينت مواقف المسؤولين خلال التشاور حول مشروع الأمم المتحدة لتقصِّي مصير المختفين في سوريا، وتغلّب في النهاية خيار الإمتناع عن التصويت كحل وسط!

 

لغز

أثار إتصال الرئيس الحريري المفاجئ بشيوخ العشائر العربية في خلدة تكهنات متناقضة، لم يكن بعضها بعيداً عن الأجواء الفاترة التي سادت زيارة مسؤول كبير في تيار المستقبل لمنطقة العشائر مؤخراً!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

لم يوافق مرجع غير مدني على القيام بوساطة بين المتنازعين في قضية القرنة السوداء وعلل عدم موافقته بأن القضية بلغت حداً من التوتر يستدعي إنجاز الملف القضائي قبل أي مسعى سياسي.

 

عاد نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري من واشنطن وسط مخاوف من إطالة أمد الشغور الرئاسي، واستطراداً الحاكمية.

 

تتحدث مصادر متابعة لحركة أمين عام تيار «المستقبل» أحمد الحريري عن أن الأخير سيقوم بجولات إلى مناطق عدة ومنها الشمال وعكار، وذلك بطلب من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، وهذه الجولات ستكون على غرار جولاته السابقة والتي توقفت بفعل «الثورة» وإعلان الرئيس الحريري تعليق عمله السياسي.

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