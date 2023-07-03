زيارة لودريان الأخيرة لطيّ صفحة الحراك الفرنسي "لتسويق فرنجية"

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

تؤكد مصادر ديبلوماسية واكبت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان لبيروت، أنها شكلاً ومضموناً، كانت تهدف الى طيّ صفحة الحراك الفرنسي لتسويق ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، والإنتقال الى البحث عن بديل يحظى بقبول لدى غالبية القوى السياسية.

وتتوقف هذه المصادر عند الخلوة التي عقدها لودريان مع قائد الجيش جوزاف عون، لنحو نصف ساعة، ولم يشارك فيها سوى مترجمة لودريان، الذي فضّل إضفاء الطابع الرسمي على اللقاء كي يكون المحضر دقيقاً، غير أنه لم تتوافر أية معلومات داخلية عن مضمون اللقاء.

وتضيف المصادر، أنه من المفترض أن يكون لودريان قد عكف على صياغة خلاصات لقاءاته في بيروت، وأطلع الرئيس إيمانويل ماكرون والخلية الديبلوماسية الرئاسية على النتائج، قبل أن يبدأ إتصالاته بأطراف اللجنة الخماسية. وتجرى حالياً إتصالات لترتيب زيارة لودريان للرياض التي تتشارك والدوحة في مقاربتها الملف الرئاسي.

وتتوقع المصادر ذاتها، أنّ عودة لودريان الى لبنان ستكون خلال النصف الثاني من شهر تموز الجاري، حيث يفترض أن يحمل خريطة طريق إقليمية - دولية لمسار إنقاذ لبنان ووضعه على سكة إعادة تكوين مواقعه ومؤسساته الدستورية، إنطلاقاً من إنتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بمواصفات اللقاء الثلاثي الأميركي- الفرنسي- السعودي الذي أعلن في أيلول الماضي، كذلك يلتزم مندرجات تفاهمات اللجنة الخماسية، وأهمها التعاون مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي لإنجاز إصلاحات ضرورية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.