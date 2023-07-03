الملف الرئاسي دخل في جمود شبه كلي

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تلاشى الاهتمام بالملف الرئاسي، بعد وصول كل القوى لقناعة بعدم امكانية تحقيق اي خرق كان، في ظل المعطيات والظروف الداخلية الراهنة والتعويل على متغيرات اقليمية ودولية تؤدي لتحريك الملف مجددا. وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ «الديار» ان «الملف دخل في جمود شبه كلي، بانتظار عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت المتوقعة منتصف تموز المقبل، اما بالمبادة الفرنسية معدلة او بمبادرة جديدة. علما ان فريق حزب الله يؤكد ان اي مبادرة تلحظ التخلي عن ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية سيكون مصيرها الفشل».

واضافت المصادر: «علما ان البعض يخشى راهنا من ان تؤدي الاحداث المندلعة في باريس الى تأخير البت بالملف الرئاسي اللبناني، ومعه تأخير عودة لودريان، وان كان قد بات هناك شبه قناعة بأن اي خرق جدي بالملف لن يحصل اقله قبل نهاية الصيف، نظرا لكون حزب الله واضح بتشدده وتمسكه بخياره، مقابل عدم تماسك تقاطع المعارضة و«التيار الوطني الحر» على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور».