حادثة القرنة السوداء: التوتر الذي ساد مساء السبت - الاحد تراجع... موقوفون من الطرفين

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

انشغلت الاوساط السياسية والامنية كما الشعبية يوم أمس، بمواكبة تداعيات الاحداث التي شهدتها منطقة القرنة السوداء يوم السبت الماضي، واستنفرت القوى المعنية على المستويات كافة، لوضع حد للتوتر الذي شهدته المنطقة وكاد يؤدي لفتنة طائفية.



وقالت مصادر امنية لـ «الديار» ان «التوتر الذي ساد مساء السبت - الاحد تراجع مع ساعات النهار يوم امس»، لافتة الى ان «كمّا كبيرا من الشائعات واكب الانتشار الكثيف للجيش في منطقة القرنة السوداء حيث وقع الاشكال، علما ان البحث عن مطلوبين لا يزال ناشطا في اكثر من منطقة».

واضافت المصادر: «الموقوفون من الطرفين، وليس كما تم الترويج له من طرف شبان بشري فقط، ويستمر حاليا البحث عن المزيد ممن يعتقد ان لهم علاقة بالحادثة».



وبحسب المعلومات، فقد تجاوز عدد الموقوفين من الطرفين الـ 19.