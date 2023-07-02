عطالله شارك في إطلاق برنامج الحج الديني في حديقة البطاركة في الديمان

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شارك النائب جورج عطالله رابطة قنوبين للرسالة والتراث في إطلاق برنامجَ الحج الديني في نطاق حديقة البطاركة، الديمان-وادي قنوبين، برعاية وحضور البطريرك بشارة بطرس الراعي ووزير السياحة وليد نصّار.

كما تم افتتاح "درب البطريرك الراعي"على كتف الوادي، وادراج معالمه على خريطة السياحة الوطنية والدولية.

وقد بدأت فعاليات هذا اليوم بالمشاركة في القداس الإلهي وتلاه الاستقبال في صالون الصرح البطريركي حيث أعلن نصار ادراج مواقع مار سركيس ودرب البطريرك الراعي ومار يوحنا مارون ومار اسطفان على خريطة السياحة الوطنية والدولية. كما سلّمَ القرارات الوزارية والبروتوكولات المتعلقة بها للراعي.