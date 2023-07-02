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تعالَوا نتحاور كي تقبلوا بمرشحنا الذي تعارضون، رئيساً.



وفق هذا المنطق تتوالى الدعواتُ الحواريةُ الرئاسيةُ يومياً من ثنائي حركة أمل-حزب الله، لتُقابَل بديهياً برفضٍ من المتقاطعين على منع وصولِ سليمان فرنجية، حيث يدعو فريقٌ منهم الى التوافق على خيارٍ ثالثٍ ينبثق من الميثاق ويتوِّج تفاهماً على مشروعٍ اصلاحي، فيما يكرّر فريقٌ آخر المطالبةَ بعقد جلساتٍ مفتوحةٍ في مجلس النواب وصولا الى انتخاب رئيس.



وفي هذه الدوامة، البلادُ عالقةٌ منذ تسعة اشهرٍ واكثر، فيما أُفقُ الحل مسدود، والتعويلُ اللبناني على الدور الفرنسي لم يعد كبيراً، في وقت يتابع المعنيون انغماسَ الرئيسِ الفرنسي في مشكلاتِه الداخلية، وآخرُها اعمالُ العنف الحالية.



وفيما يحاول اللبنانيون تمضيةَ صيفٍ حافلٍ بالزوار والسياحة، جاءت حادثةُ القرنة السوداء لترخي بظلِّها الحزين على المشهد المحلي، وسطَ تضامنٍ كاملٍ مع اهالي بشري، ودعواتٍ الى الاحتكام الى مرجعية الدولة وتكريسِ منطقِ العدالة.