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قاووق: الصيغة التوافقية وحدها الفرصة الحقيقية للخروج من أزمة الاستحقاق الرئاسي

2
JULY
2023
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رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أن "حبل الاصطفافات والتقاطعات الظرفية قصير وسرعان ما تسقطه الظروف، لا سيما وأن هذه الاصطفافات والتقاطعات غير متماسكة وغير متجانسة، وهي متزلزلة ومتحركة".
 
وشدد خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة حولا الجنوبية، على أن "الصيغة التوافقية وحدها الفرصة الحقيقية للحل وإنقاذ البلد والخروج من أزمة الاستحقاق الرئاسي".
 
وأكد أن "مرشحنا للرئاسة واحد، ومرشحهم شتى، وموقفنا ثابت، وموقفهم كل يوم في شأن".
 
وقال إن "ادعاءات تغيير الصيغة والنظام هي مجرد فزاعة للهروب من منطق الحوار الذي هو الباب الوحيد للخروج من الأزمة".
 
واعتبر أنه "عندما يرفض البعض الحوار، فهذا يعني أنهم يرفضون الحل باعتبار أن الحوار هو المعبر الوحيد للخروج من الأزمة، وعندما يرفضون الحل، فهذا يعني أنهم يعمقون الأزمة ويزيدون من المعاناة الوطنية".
 
وأكد قاووق أن "السماح بالإساءة للقرآن الكريم هو عدوان على مقدسات الأمة والرسالات السماوية"، متسائلا: "لماذا لا تنطبق حرية التعبير إلا على استهداف الإسلام والقرآن ونبي الإسلام، ولماذا تتعطل هذه الحرية عند التنديد بالجرائم الإسرائيلية".
 
وختم: "إن ما حصل في السويد وغيرها من إساءة واستفزاز، يفضح دجلهم وزيف شعاراتهم".

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