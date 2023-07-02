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هيئة بشري في التيار الوطني الحر: التقاعس أدى إلى الكارثة ونطالب بتسليم الجناة كائناً من كانوا...

2
JULY
2023
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صدر عن هيئة قضاء بشري بالتيار الوطني الحر البيان التالي:

"منذ سنوات حصل التوتر عينه بين أهالي منطقة قرنة السوداء المتنازع على منابع المياه فيها.
وبمسعى من الرئيس جبران باسيل ومنسق قضاء بشري في التيار الوطني الحر، إستضاف معالي الوزير فيصل كرامي سعادة النائب وليم طوق بجو أخوي وودّي وتم الإتفاق أن يتم إظهار حدود الأراضي من قبل الجهات المعنية في الدولة اللبنانية، ولغاية اليوم لم ينجز هذا الأمر.

وأكدت هيئة بشري "أن هذا التقاعس غير المقبول أدى الى الكارثة اليوم بإستشهاد الشابين هيثم ومالك طوق الذين لن نسمح أبداً أن يذهب دمهما هدراً.

وأضافت هيئة بشري في التيار الوطني الحر: "بعد الإستنكار الشديد، نطالب:
أولا، تسليم الجناة والمسؤولين عنهم وكشفهم كائناً من كانوا.
ثانياً، حل مشكلة إظهار الحدود من قبل الجهات المعنية بأسرع وقت ليأخذ كل صاحب حق حقه".


وختمت: "نؤكد أن الإشكال لا يحمل أي طابع طائفي ولا مناطقي بل هو حقوقي بإمتياز وعلى المصطادين في الماء العكر أن يرتدعوا لأننا لسنا جسر عبور للفتنة الطائفية ولا المناطقية".

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