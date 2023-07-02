الراعي: حادثة القرنة السوداء آلمتنا ونعوّل على الجيش!

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أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ "حادثة القرنة السوداء آلمتنا ونعوّل على الجيش لضبط الأمن لصالح الجميع كما على أهالي بشري ضبط النفس".

وفي عظة قداس الأحد من المقرّ الصيفي في الديمان، قال: "لبنان عانى الكثير من الذين تسلموا الحكم منذ 30 سنة فأنهكوا الدولة وسرقوا اموالها".

وأضاف، "فهم لا يريدون رأساً للدولة ليكونوا رؤوسًا لها ولا يخجلون لا من ذواتهم ولا من الوسطاء الدوليين".

ووجّه الراعي تحيّة خاصّة إلى وزير السياحة وليد نصّار "في مناسبة اطلاق برنامج الحج الديني في موقع حديقة البطاركة وسائر المواقع الدينية البطريركية في الديمان، وإدراجها على خريطة السياحة الدينية، والترويج لها وطنياً وخارجياً".

ولفت إلى أنّ "هذه المواقع متصلة بتاريخ البطريركية المارونية خلال حقبة قنوبين، وبعدها حقبة الديمان، ومعها تاريخ الجماعة البشرية التي تشكلت حول البطريركية".

وشكر الراعي "معاليه على جهوده، وتجاوبه مع سعي الكرسيّ البطريركيّ ورابطة قنوبين للرسالة والتراث وجماعة الراهبات الأنطونيات في حديقة البطاركة، آملين أن يحقق برنامج الحج الديني غاياته الروحية والثقافية والتنموية".

يُذكر أنّ بشرّي كانت قد فُجعت أمس السبت بمقتل الشابين هيثم ومالك طوق فيما التحقيقات مستمرّة لمعرفة هوية القتلة.