living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الراعي: حادثة القرنة السوداء آلمتنا ونعوّل على الجيش!

2
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ "حادثة القرنة السوداء آلمتنا ونعوّل على الجيش لضبط الأمن لصالح الجميع كما على أهالي بشري ضبط النفس".
 
وفي عظة قداس الأحد من المقرّ الصيفي في الديمان، قال: "لبنان عانى الكثير من الذين تسلموا الحكم منذ 30 سنة فأنهكوا الدولة وسرقوا اموالها".
 
وأضاف، "فهم لا يريدون رأساً للدولة ليكونوا رؤوسًا لها ولا يخجلون لا من ذواتهم ولا من الوسطاء الدوليين".
 
ووجّه الراعي تحيّة خاصّة إلى وزير السياحة وليد نصّار "في مناسبة اطلاق برنامج الحج الديني في موقع حديقة البطاركة وسائر المواقع الدينية البطريركية في الديمان، وإدراجها على خريطة السياحة الدينية، والترويج لها وطنياً وخارجياً".
 
ولفت إلى أنّ "هذه المواقع متصلة بتاريخ البطريركية المارونية خلال حقبة قنوبين، وبعدها حقبة الديمان، ومعها تاريخ الجماعة البشرية التي تشكلت حول البطريركية".
 
وشكر الراعي "معاليه على جهوده، وتجاوبه مع سعي الكرسيّ البطريركيّ ورابطة قنوبين للرسالة والتراث وجماعة الراهبات الأنطونيات في حديقة البطاركة، آملين أن يحقق برنامج الحج الديني غاياته الروحية والثقافية والتنموية".
 
يُذكر أنّ بشرّي كانت قد فُجعت أمس السبت بمقتل الشابين هيثم ومالك طوق فيما التحقيقات مستمرّة لمعرفة هوية القتلة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   