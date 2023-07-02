عناوين الصحف ليوم الأحد 2 تموز 2023

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النهار: قتيلان من بشرّي في ظروف مشبوهة وملتبسة: من يسعى إلى الفتنة... وماذا جرى مع الجيش؟

الديار: نجاح مهمة لودريان مرهون بالتفويض الخارجي والحوار... وشكوك حول تأثير احداث فرنسا

الموفد الفرنسي لتحرك ناشط نحو دول اللقاء الخماسي وايران الاسبوع المقبل

ثنائي أمل وحزب الله يرفض الشروط المسبقة... والمعارضة تستبعد حلا قريباً



الأنباء الكويتية: الفراغ الرئاسي في لبنان يدخل شهره التاسع ومخاوف من عرقلة التطورات الفرنسية حراك لودريان



الشرق الأوسط السعودية: وزير المهجرين اللبناني: الحكومة السورية وعدت باستقبال 180 ألف نازح

قال إن عودة النازحين السوريين تبدأ بعد زيارة وفد وزاري إلى دمشق



الوطن السورية: وفد من أساقفة أستراليا يحط في سورية.. سوسانيان لـ«الوطن»: زيارتنا للتضامن مع الشعب السوري وللوقوف معه ضد الحصار