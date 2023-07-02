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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

سألت «الديار» مصدرا نيابيا في التيار الوطني الحر عما اذا كان هناك تقدم في استئناف الحوار بين التيار وحزب الله فاجاب: «التواصل غير منقطع بين التيار والحزب، لكن ليس هناك حوار بينهما حول الاستحقاق الرئاسي بسبب تمسك كل طرف بموقفه من الرئيس».

واضاف «انه من الصعب الدخول في مثل هذا الحوار اليوم لان سقف كل طرف يحول دون اجرائه. فالتيار متمسك برفض ترشيح او انتخاب فرنجية، وهو مستعد لبحث اي خيار آخر، وحزب الله متمسك بفرنجية وغير مستعد للتخلي عنه، وهذا الامر يصعّب مهمة فتح حوار جدي بين الطرفين في الوقت الحاضر».