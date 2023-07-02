هل الخيار الثالث مطروح؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

عاد الحديث في الايام القليلة الماضية عن الخيار الثالث، مع انسداد افاق المخارج او التفاهم في ظل الانقسام العمودي الحادّ بين المعارضة والتيار الوطني الحر من جهة، والفريق المؤيد لفرنجية من جهة اخرى.

ونقل عن مصدر نيابي بارز قوله «ان ليس هناك اي كلام او بحث جدي في ما يسمى بالخيار الثالث، وان ما يحكى في هذا الاطار هو مجرد كلام اعلامي لا يستند الى ما يجري على ارض الواقع».

واشار المصدر الى ان الثنائي الشيعي ما زال يؤكد على لسان الرئيس بري والسيد نصرالله، انه لا توجد (خطة ب) بعد ترشيح فرنجية، وان الحوار هو السبيل للتعاطي مع الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية.

واضاف «ان الكلام عن ارتفاع حظوظ هذا المرشح او ذاك يندرج في اطار الاجتهادات الاعلامية والسياسية، لان كلا من الفريقين السياسيين متمسك بمواقفه».