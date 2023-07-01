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النائب جورج عطاالله: لمنع الإنزلاق الى ما لا تُحمَد عُقباه

1
JULY
2023
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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب جورج عطاالله البيان التالي :
آلمنا المصاب الجلل الذي استفاقت عليه مدينة بشري العزيزة حيث امتدت يد الغدر واغتالت من عائلة طوق احد أبنائها كما استشهد شاب آخر من العائلة الكريمة نفسها نتيجة هذه الجريمة الموصوفة ففدى الشهيدان أرض الأجداد بدم الوحدة الوطنية
وإننا اذ نعزي عائلتي الشهيدين وكل أهالي بشري التعزية المسيحية نؤكد مجدداً أن حل أي مشكلة أو مسألة خلافية عن طريق الإلغاء الجسدي هو أمر مرفوض ومستَنكَر كما نحذر من أن يكون الهدف من وراء هذا الاغتيال هو التحضير لفتنة ما وبالتالي لا بد للأجهزة الأمنية والقضائية القيام بكل واجباتها بسرعة وحزم منعاً للفتنة وإحقاقاً للحق ولكي تهدأ النفوس ومنع الإنزلاق الى ما لا تُحمَد عُقباه

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